طفلة إنجليزية.. تُداعب "سواريز" بكل براءة

تعرض مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، الدولي الأوروغوياني لويس سواريز، إلى موقف محرج عشية مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير، ضمن الجولة 16 من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم؛ وذلك بعد أن مازحته طفلة إنجليزية بحركة طفولية.



وداعبت الطفلة الجريئة- التي رافقت اللاعب البرازيلي باولو جونيور الملقب بـ"باولينهو" في ممر دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب- المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، بطريقة مستفزة حينما رفضت مصافحته من أول مرة، و استفزته بحركة طفولية بريئة.



وبدت ملامح الإحراج واضحة على وجه مهاجم ليفربول، الذي وقع هذه المرة ضحية لمزحة "جريئة" من طفلة أثارت دهشة وسائل إعلام إنجليزية.



وحظيت هذه اللقطة باهتمام جماهير لافت على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلها عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر" خلال الساعات الأولى لنشرها، في الوقت الذي اتخذت وسائل إعلام إنجليزية من تلك اللقطة مادة إعلامية لها.



لكن هذه اللقطة لم تمنع المهاجم الأوروغوياني، من قيادة فريقه لاكتساح فريق "توتنهام هوتسبير" في عقر داره " ملعب وايت هارت لين" بنتيجة خماسية نظيفة، حيث أحرز هدفين من أصل خمسة، ساهمت في ارتقاء الفريق إلى المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، وبفارق الأهداف عن مطارده المباشر، نادي تشلسي.

