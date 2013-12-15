مانشستر يونايتد يتأهب لـ"خطف" إنييستا

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وضع نصب عينيه التعاقد مع صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، الدولي أندرياس إنييستا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنّ إدارة نادي "الشياطين الحمر" تُراقب عن كثب المفاوضات التي ستجري خلال الأسابيع المقبلة بين متوسط ميدان منتخب لافوريا روخا وناديه الكاتالوني بشأن تجديد عقده الحالي الذي سينتهي في صيف عام 2015.



وأكّدت الصحيفة أنّ إدارة نادي "مانشستر يونايتد" تعتزم التقدم بعرض رسمي لضم صانع ألعاب البلاوغرانا في فترة الانتقالات الشتوية، مطلع يناير المقبل، وذلك في حال عدم توصل اللاعب لاتفاق مع إدارة ناديه الكاتالوني.



ويسعى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للاستعانة بخدمات لاعب وسط عصري لسد الثغرة التي تركها، المخضرم الإنجليزي بول سكولز، بعد اعتزاله الموسم الماضي، حيث لن يجد عملاق الكرة الإنجليزية لاعباً أفضل من "إنييستا" الذي تُوج الموسم الماضي بلقب أفضل لاعب في أوروبا.



وسيجد الفريق، الذي يحتل المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، صعوبات كبيرة في إقناع "إنييستا"، لاسيّما في ظل تمسك ناديه الشديد به، إذ كشفت صحيفة "آس" الإسبانية على موقعها الالكتروني، بأنّ إدارة نادي برشلونة قد رضخت لمطالب اللاعب الإسباني.



وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن المفاوضات بين إنييستا وإدارة ناديه قد وصلت لمراحل متقدمة، مُحددة، الخميس المقبل، كموعد نهائي للإعلان عن تجديد عقد اللاعب الإسباني، حتى عام 2018.

