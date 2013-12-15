مانشستر يونايتد يسحق أستون فيلا.. ويستعيد الانتصارات

المصدر: لندن - د ب أ

استعاد فريق مانشستر يونايتد توازنه وفاز على ملعب مضيفه استون فيلا بثلاثة أهداف نظيفة، اليوم الأحد، في المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقمص المهاجم الدولي داني ويلبيك دور البطولة في صفوف مانشستر بتسجيله هدفين للفريق.

وتقدم ويلبيك بهدف في الدقيقة 15 ثم عاد بعد ثلاث دقائق فقط وسجل الهدف الثاني له ولفريقه قبل أن يختتم توم كليفرلي التسجيل في الدقيقة 52.

وحقق مانشستر أول فوز له بعد أربع مباريات لم يذق فيها طعم الفوز، حيث تعادل في مباراتين وخسر في مثلهما.

ورفع مانشستر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد استون فيلا عند 19 نقطة في المركز 12.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة نفسها تعادل نورويتش سيتي مع ضيفه سوانزي سيتي بهدف لمثله.

وتقدم ناثان داير بهدف لسوانزي في الدقيقة 15 ثم تعادل جاري هوبر لنورويتش في الدقيقة 45.

ورفع نورويتش رصيده إلى 18 نقطة في المركز 14 بفارق نقطتين خلف سوانزي صاحب المركز العاشر.

ليفربول يكتسح توتنهام

استعاد فريق ليفربول موقعه في وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اكتسح مضيفه توتنهام بخمسة أهداف نظيفة، اليوم الأحد، في المرحلة 16 من المسابقة.

وكان المهاجم الأوروغوياني الدولي لويس سواريز نجم المباراة الأول بلا منازع حيث سجل هدفين وصنع مثلهما للفريق الضيف.

وحقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ارسنال المتصدر الذي سقط بستة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب مانشستر سيتي أمس السبت.

ويتفوق ليفربول بفارق الأهداف فقط على تشلسي صاحب المركز الثالث في الوقت الذي توقف فيه رصيد توتنهام عند 27 نقطة في المركز السابع.

وبادر المهاجم الأوروغوياني الدولي لويس سواريز بالتسجيل في الدقيقة 18 ثم عادل وسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 84 محرزا الهدف الـ17 في الموسم الحالي ليتربع على عرش قائمة الهدافين.

وأضاف جوردان هندرسون الهدف الثاني في الدقيقة 40، ثم سجل جون فلانغن الهدف الرابع في الدقيقة 75، وتبعه رحيم سترلينغ بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



