مدريديون يفتحون النار على حكم مباراة "أوساسونا"

شنّت صحافة مدريدية هجوماً لاذعاً على الحكم كلوس غوميز، الذي أدار مباراة الفريق، البارحة، أمام أوساسونا في الجولة 16 من "الليغا" والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، فيما وجّه عدد من لاعبي الريال انتقادات حادة للحكم صاحب "السوابق".

وفتحت صحيفة "ماركا" النار على الحكم الدولي الإسباني، متهمة اياه بظلم ريال مدريد، وارتكاب أخطاء فادحة أثّرت على نتيجة اللقاء، وحرمت "الميرنغي" من فوز كان في أمسّ الحاجة إليه.

وذكرت الصحيفة إن طرد سيرخيو راموس مدافع الريال لم يكن مشروعاً، منوهة إلى أن البطاقة الصفراء الأولى التي حصل عليها اللاعب لم تكن سليمة، كما أن غوميز تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة للكرواتي لوكا مودريتش بحسب الصحيفة.

وذكر الخبير التحكمي لـ"ماركا" أندوخار أوليفر، إن مودريتش تعرض للإعاقة بشكل واضح من قبل مدافع أوساسونا داخل المنطقة المحرمة، وكان يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء لصالحه.

واستعرضت الصحيفة ذائعة الصيت التجارب "المريرة" لريال مدريد مع الحكم غوميز، مشيرة إلى أنه دأب على اثارة الجدل وظلم النادي الملكي خلال السنوات الماضية، وأصبح اسمه مقروناً بالأخطاء الفادحة بحق الفريق في الدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن غوميز خلال مباراة ريال مدريد وإشبيلية قبل 3 أعوام، أنذر سبعة لاعبين وطرد ثامنا من الريال، وارتكب أخطاء قاتلة، دفعت حينها مدرب الفريق السابق جوزيه مورينهو للخروج في مؤتمر صحافي شهير وإظهار ورقة كتب عليها قائمة بـ13 خطأ للحكم.

وواصلت الصحيفة هجومها على غوميز قائلة إنه حرم العام الماضي ريال مدريد من فوز مستحق على فالنسيا، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، حيث تغاضى عن احتساب أكثر من ركلة جزاء، ولم يطرد لاعباً من فالنسيا كان يستحق البطاقة الحمراء.

وأشارت "ماركا" إلى أن غوميز ظلم ريال مدريد أيضاً خلال مباراة أوساسونا بالذات في الموسم الماضي على نفس الملعب، بسلسلة من القرارات العكسية، ومنها طرد لاعب الفريق السابق البرازيلي ريكاردو كاكا، علماً أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

ولم يختلف تقييم صحيفة "آس" للحكم عن "ماركا" وذكرت أنه أخطأ بقرار طرد راموس، ولم يكن موفقاً في التغاضي عن احتساب ركلة جزاء لمودريتش، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدفع الريال ثمن أخطاء غوميز.

وعقب المباراة، وجّه دييغو لوبيز حارس ريال مدريد هجوماً حاداً على غوميز، وقال لم يشاهد أي شخص استحقاق راموس للطرد سوى الحكم، كما أنه كان الوحيد الذي لم ير تعرض مودريتش للعرقلة داخل منطقة الجزاء.