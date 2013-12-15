مورينهو يرفع "الراية البيضاء" مبكراً

رفع المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، الراية البيضاء في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما اعترف بعدم قدرة فريقه على المنافسة في ظل افتقاده لما سماه المهاجم الذي يجيد استغلال كل فرصة.



وأكّد المدرب البرتغالي في تصريح لـ هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن فريقه لا يملك ما يكفي من المهاجمين المميزين الذين يجيدون انهاء كل هجمة ويضعون لمستهم الاخيرة على كل فرصة، مستبعداً في الوقت ذاته فرص فريقه في المنافسة على البطولات هذا الموسم.



وقلّل "مورينهو" من شأن ثلاثي خط المقدمة في نادي تشلسي، والذي لم يُحرز سوى خمسة أهداف فقط، بواقع هدفين للكاميروني صامويل إيتو، وزميله الإسباني فرناندو توريس، وهدف واحد فقط للسنغالي ديمبا با، لافتاً إلى أنّ الفريق بحاجة لمهاجم يستطيع تسجيل 30 هدفا في الدوري.



واعترف المدير الفني لنادي تشلسي، بأنّ فريقه الحالي مختلف تماماً عن الفريق الذي أشرف عليه في بداية فترته الأولى مع البلوز عام 2004 والذي كان من الصعب هزيمته، مؤكداً بأنّ فريقه بحاجة للعمل بشكل أكبر للوصول إلى مستوى الجيل السابق لنادي تشلسي.



وقال مدرب نادي ريال مدريد الإسباني السابق، حينما سُئل عن المقارنة بين الجيل الحالي والسابق: "قبل عشر سنوات كان لدي هاتف محمول من اثنين كيلو، لكن اليوم لدي بلاك بيري، لقد تطور العصر، وبالتالي نجن بحاجة للكثير من العمل للوصول إلى تلك المستويات".



لكنه لم يتعجب من اقتراب فريقه للمنافسة على اللقب، مُشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ المنافسة على الألقاب هي السمة السائدة لدى نادي تشلسي، وهي أيضاً الحمض النووي الذي يحمله نادي البلوز.

