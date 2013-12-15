مونديال الأندية 2013.. ريبيري: بايرن هنا من أجل اللقب

أكد مهاجم بايرن ميونيخ الالماني، ومنتخب فرنسا لكرة القدم فرانك ريبيري، اليوم الأحد، في أغادير أن الفريق البافاري جاء الى المغرب من أجل الفوز بكأس العالم للأندية في كرة القدم.



وقال ريبيري في مؤتمر صحافي: "أحرزنا تقريبا جميع الألقاب الممكنة في عام 2013، وقدمنا عروضا رائعة، تبقى أمامنا مباراتان لانهاء الفصل الأول من الموسم الحالي، ونحن هنا لتقديم عرض جيد وإنهاء العام نهاية جيدة وإحراز لقب هذه المسابقة".



وتوج بايرن ميونيخ بثلاثية تاريخية الموسم الماضي (الدوري والكأس المحليان ومسابقة دوري أبطال أوروبا) وأضاف إليها الكأس السوبر الأوروبية على حساب تشلسي الإنجليزي، بيد أنه خسر الكأس السوبر المحلية أمام غريمه ووصيفه في المسابقة القارية بوروسيا دورتموند.



ويلتقي بايرن ميونيخ مع غوانغجو الصيني، بعد غد الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لمونديال الاندية على ملعب أغادير، على أن يلتقي الفائز، السبت المقبل، في مراكش مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي أو الرجاء البيضاوي اللذين يلتقيان في دور الأربعة، الأربعاء المقبل، في مراكش أيضا.



وأضاف ريبيري: "جميع المباريات مهمة في بايرن ميونيخ، وبالتالي سنتعامل بجدية كبيرة مع البطولة الحالية من أجل الفوز باللقب".



وعن احتمال ملاقاة أتلتيكو مينيرو ونجمه رونالدينهو في المباراة النهائية، قال ريبيري: "نحن نفكر الآن في المباراة المقبلة أمام غوانغجو من أجل حجز بطاقة التأهل الى المباراة النهائية، وبعد ذلك سنرى من سينافسنا في المباراة النهائية".



وأردف قائلا: "لاشك أن الجميع يعرف رونالدينهو، وما فعله سابقا سواء مع باريس سان جيرمان في فرنسا أو برشلونة الإسباني، إنه لاعب كبير ويفعل أشياء رائعة مع فريقه البرازيلي".



وبخصوص أهمية المونديال بالنسبة اليه في سعيه الى التتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2013، والتي يتنافس عليها مع نجمي ريال مدريد الإسباني الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو وبرشلونة الإسباني الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي، اكتفى ريبيري بالقول: "لن يتم تحديد صاحب الكرة الذهبية على ضوء هاتين المباراتين"، بيد أنه شدد على أهميتها ناحية رفع المعنويات قبل المشاركة الصيف المقبل في نهائيات كأس العالم للمنتخبات المقررة في البرازيل.



وأوضح "كان التأهل إلى المونديال مهما جدا للفرنسيين، فالجميع يحلمون بذلك، وسنبذل كل ما في وسعنا للظهور بشكل جيد ومحو خيبة أمل 2010".



وأوقعت قرعة المونديال فرنسا في المجموعة الخامسة الى جانب سويسرا والاكوادور وهندوراس.



واشاد ريبيري بتواجده مع الفريق البافاري في المغرب، وقال نحن سعداء بالمجيء الى المغرب، من الافضل أن نكون هنا في المغرب ونحن فخورون بالتواجد ايضا هنا والامر جيد بالنسبة الى المغرب بتواجد بايرن على أرضه".



وناشد ريبيري الجمهور المغربي لمساندة فريقه في البطولة، وقال: "حظينا باستقبال حار لدى وصولنا والجميع يبذل كل ما في وسعه لارضائنا ومساعدتنا، ونحتاج الى مساندة الجمهور في البطولة كي نستمتع ونمتع الجميع".

