نيمار.. فعل أمام فياريال ما عجز عنه طوال 3 سنوات !

كانت مباراة برشلونة أمام فياريال، البارحة، في الجولة 16 من الدوري الإسباني علامة فارقة في مسيرة اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي واصل تألقه اللافت بالتوقيع على هدفي فوز "البلوغرانا" وتسجيل العديد من الأرقام القياسية الجديدة.

ونجح نيمار أمس على ملعب "كامب نو" بتسجيل الهدف الخامس في مباراتين متتاليتين، وهو ما لم يفعله لاعب سانتوس السابق منذ عام 2011، إذ سجل، الأربعاء الماضي، ثلاثة أهداف في مرمى سلتيك الاسكتلندي، في دوري الأبطال.

كما أن اللاعب البرازيلي بتسجيله الهدف الأول لبرشلونة أمس من علامة الجزاء، حقق ما عجز عنه طوال السنوات الثلاث الأخيرة، التي لم يسجل خلالها أي هدف من ركلة جزاء في دوري محلي، سواء مع سانتوس، أو مع فريقه الجديد.

وانبرى نيمار لركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للفريق الكاتالوني، ليصبح اللاعب الرابع الذي يسجل من النقطة البيضاء لبرشلونة منذ غياب اللاعب الأول في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان الوحيد الذي يتكفل بالتنفيذ إذا كان متواجداً على أرض الملعب.

وبات نيمار كذلك سابع لاعب برازيلي يسجل لبرشلونة من ركلة جزاء في الدوري الإسباني والأول منذ فبراير عام 2008، وهو سيغيب عن المباراة الأخيرة لبرشلونة في العام الحالي أمام خيتافي الأسبوع المقبل بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة.