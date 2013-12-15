رابطة المحترفين تعتذر لمدرب الأهلي: ما حدث اجتهاد خاطئ

اعتذرت رابطة دوري المحترفين السعودي، عن الاجتهاد الخاطئ الذي قام به منسق المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة الاتفاق والأهلي التي أقيمت ضمن الجولة ١٣ من دوري "جميل" السعودي للمحترفين.

وقالت الرابطة في بيان بثته اليوم: "بما أن المؤتمر الصحافي لمدربي فريقي الاتفاق شهد اجتهاداً من قبل منسق الرابطة ومقدم المؤتمر عبدالباقي الطلحة منع من خلاله مدرب الأهلي فيتور بيريرا من الحديث عن بعض الأمور التي تتعلق باللاعبين والتطرق إلى أخطاء حكم المباراة، وهذا الأمر ليس من اختصاصه، لأن حديث المدرب عن المباراة وأطرافها حق مشروع له ولو حدث تجاوز منه فالجهة المخولة بمعاقبته هي لجنة الانضباط، فإننا نتقدم بالاعتذار لمدرب فريق الأهلي ولإدارة النادي عما حدث".

وأوضحت في البيان نفسه: "تم إبلاغ الزميل عبدالباقي الطلحة وبقية مقدمي المؤتمرات الصحافية بعدم التدخل في شؤون المدربين وأحاديثهم .. مع الأخذ في الاعتبار أن تكون أسئلة الإعلاميين فقط عن المباراة وأحداثها".

وختمت الرابطة بيانها، بالإشادة بمنسقها الطلحة، وقالت إنه "يعتبر من خيرة المنسقين الإعلاميين في الرابطة وتم اخيتاره من الموسم الماضي كأفضل منسق، ولازال مع زملائه يعملون على تنفيذ المتطلبات الإعلامية على أكمل وجه".

وكان المؤتمر قد شهد مشادة كلامية بين مدرب الأهلي والمنسق الإعلامي للرابطة، عندما طلب من بيريرا عدم الحديث عن لاعبي الفريق المنافس وحكام المباراة، وهو الطلب الذي أغضب المدرب البرتغالي، الذي رد عليه، قائلا: "لا تعلمني ماذا أقول.. فمن حقي قول ما أريد"، ليخرج من القاعة قبل ان يستكمل حديثه وهو مستاء جدا.

