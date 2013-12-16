اتحاد القدم السعودي يناقش تحويل 20% من التذاكر للأندية

تقدمت اللجنة المالية في الاتحاد السعودي لكرة القدم باقتراح لمنح الأندية دخل تذاكر المباريات التي تقام على أرضها، باستقطاع 20 % من دخل التذاكر والتي يذهب نصفها إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب، والنصف الآخر إلى اتحاد القدم السعودي.



وتهدف اللجنة المالية من هذا الاقتراح، الذي سينظر فيه خلال الاجتماع المقبل لإدارة اتحاد القدم، إلى رفع مداخيل الأندية المالية، خصوصا المتوسطة ومتذيلة الترتيب، وأيضا الاندية التي لا تملك رعاة يضخون الأموال في خزائنها.



يشار إلى أن رابطة دوري المحترفين في اجتماعها الأخير، الذي حضره ممثلون عن الأندية، اتفقت على أن تتقدم بقرار إلى مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يقضي بالسماح للأندية برفع قيمة التذاكر بنسبة 100 في المائة.



وكانت بعض الأندية في الفترة الماضية قد استغلت مبارياتها الجماهيرية، والتي تقام على أرضها، برفع قيمة التذاكر للدرجة العادية من 20 ريالا إلى 40 ريالا، ما تسبب في شكوى بعض الجماهير لاسيما وأن القرار السابق يحدد قيمة التذاكر بـ 20 ريالا فقط.

