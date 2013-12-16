الأندية السعودية تشرك "البدلاء" في مسابقة "الكأس"

يسير كثير من مدربي الأندية السعودية الكبيرة على نهج الأندية الأوروبية الشهيرة في عملية تدوير اللاعبين، وإشراك عدد من لاعبي الصف الثاني في بطولة الكأس، ومشاركة الأساسيين في بطولة الدوري والمسابقات الخارجية، ففي أوروبا يعتمد المدربون على الزج باللاعبين البدلاء في بطولات الكأس، فيما يركزون على الأساسيين في بطولة الدوري وبطولة الأندية الأوروبية "التشامب".

ويبدو أن هذا الأمر تأثر به مؤخرا المدربون في الاندية السعودية الكبيرة، بعد ان أشرك النصر عددا من اللاعبين البدلاء في مسابقة كأس ولي العهد لإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين لمباريات دوري عبداللطيف جميل، وليس النصر وحده من سار على هذا الخطى بل ان المدير الفني لفريق الهلال سامي الجابر زج بعدد من البدلاء في مباراتهم أمام الشعلة ضمن منافسات دور الـ16 لكأس ولي العهد السعودي، كما أعلن ذلك مدربو الاتحاد والأهلي والشباب، حيث يخشون من ضغط المباريات وكثرتها وتأثيرها على اللاعبين الأساسيين.



وفي السابق لم تكن الأندية السعودية الكبيرة تنتهج هذا النهج الكروي بل كانت تشارك بصف واحد في جميع البطولات المحلية والخارجية ولكن تبدل الحال في المواسم الأخيرة لاسيما في هذا الموسم.

