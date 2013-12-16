جاروليم يحرج بيريرا

في كرة القدم هناك ثوابت فنية لا تقبل النقاش ويعرفها أصغر مشجع وحتى بائع العصير في المدرجات ناهيك عن المدربين أو النقاد.. فكيف بمدرب الاهلي "فيتور بيريرا" الذي يصف نفسه بالمدرب العالمي.

هل يعقل ان يسجل اي فريق في العالم أهدافا بدون مهاجمين؟!.. إذاً هذا المدرب ذكي جدا وفلتة زمانه.. وكل المدربين في العالم أغبياء بداية من ديدي وتيلي سانتانا واسكولاري ولازروني وليبي.. أمام الاتفاق تعرض الاهلي للضغط الهجومي لأنه يلعب بدون أي مهاجم صريح.. وإذا كان البصاص والجاسم نجحا أمام العروبة في التسجيل، فالأمر أمام الاتفاق يختلف بحكم وجود وسط وهجوم متمرس..

حتى وإن تعرض الاهلي لظلم تحكيمي بعدم طرد إبراهيم هزازي فإن ذلك لا يعفي مدرب الاهلي من تحمل مسؤولية الخسارة وإن حاول كل من صرح من الادارة الأهلاوية إخفاء أخطاء المدرب الفادحة أمام الجماهير الاهلاوية التي أعتقد أنها "تفهم كورة".

وحتى أثبت موقفي على "بيريرا" أتمنى منه مشاهدة مباراة سابقة بين الاهلي والاتفاق قبل موسمين مع المدرب التشيكي "جاروليم" وبالتحديد في الجولة 15 من دوري 2011 في مباراة طرد فيها الحكم خليل جلال مدافع الاهلي جفين البيشي ونجح جاروليم في الفوز وعلى الاتفاق نفسه بخمسة أهداف لهدف..!

حتى الهلال لم يمنعه طرد مدافعه الكوري أمام النصر من تقديم مباراة ممتازة.. الأخطاء التحكيمية مستمرة على الاهلي وعلى غيره، لكن بإمكانك أن تفوز ولو بعشرة لاعبين.

نقلا عن "النادي" السعودية.