خالتي وخالتك واتفرقوا الخالات!!

اللجنة الاولمبية المصرية علي فوهة بركان ربما ينفجر ويثور اليوم او غدا ..وربما يشهد استقالات وغيابات ايضا لعدد من اعضاء اللجنة ..كل ذلك بسبب تجاهل المستشار خالد زين لزملائة داخل اللجنة من اعضاء المجلس وعدم استشارتهم او حتي احاطتهم باي امور خارجية وكانه يعلن نفسه الرئيس الجديد لجمهورية الرياضة في مصر في توقيت بالغ الحساسية والحرج وغليان في الشارع المصري من اجل مواجهة اي سلطات ديكتاتورية مستقبلا والواضح ان اللجنة لم تصلها بعد انه في مصر قامت ثورتين لتحقيق هذا الهدف السامي والمنشود ..رئيس اللجنة الاولمبية سافر الي سويسرا الاسبوع الماضي بحجة حضوره اجتماع الاكنو وبالطبع بعد سفره ب24 ساعة بالتمام والكمال جاء خطاب من اللجنة الاولمبية الدولية يؤكد نفس الحدوتة السخيفة مجددا وانه يرفض اي تدخل حكومي وانه اعطي مهلة سنة لتصحيح الاوضاع والاعلان عن قانون الرياضة وفقا للرؤي الاولمبية الدولية!!

بالطبع الجميع يعلم ان سفر رئيس اللجنة المصرية واستنجاده بالدولية هو امله الوحيد بعد ان ضاق عليه الخناق سواء من قبل زملائة داخل المجلس او علاقاته المتوترة مع الوزارة ولهذا اصبح يلعب بالكارت الاخير وهو محاولة ارهاب الحكومة او الوزير وحظه سئ بالفعل لان الوزير طاهر ابو زيد ينفذ اجندة موضوعة بدقة وبدراسة للنهوض باحوالنا الرياضية ويتمتع هو الاخر بسياسة النفس الطويل لمعالجة اي سلبيات او محاولات للانشقاق والخروج عن القواعد واللوائح المعمول بها!!

الوزير طاهر ابو زيد ارسل خطاب يتضمن ردا قويا الي اللجنة الاولمبية الدولية بان خطاب الاخير منافي تماما لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير باسل عادل والمستشار الاعلامي مجدي كامل وتم فيه شرح كافة التفاصيل وان وزير الرياضة في مصر نجم اولمبي سابق ولاعب كرة شهير في افريقيا ومصر وشارك في الدورات الاولمبية ومن الطبيعي ان يكون من سفراء اللجنة الاولمبية في العالم لشرح اهدافها النبيلة ..كما تم الاتفاق علي اعطاء مهلة لمصر لمدة سنة وجاري الاعداد لوضع القانون الرياضي الجديد .زوالظروف التي تمر بها مصر من تغيير الوزارات وكذلك توقف الحياة النيابية لعدم وجود مجلس الشعب والاعداد لدستور جديد كل هذا يجعل ميلاد القانون الجديد متعثرا لحين وجود الجهات المسئولة لاعتماده!!

هذا اللرد المنطقي والطبيعي من الواضح انه اثار حفيظة رئيس اللنة الاولمبية المستشار زين ودفعه للسفر والواضح ان هناك حلقة غامضة ودور خفي يقوم به مسئول خارجي من اجل ارضاء المستشار ..الطريف ان رئيس اللجنة انكر معرفته بوصول هذا الخطاب في نفس التوقيت الذي اعطي فيه التعليمات لابو الرجال بتوزيع خطاب الاولمبية الدولية علي الاعلام والفضائيات وعندما احتج واعترض بعض اعضاء اللجنة وفي مقدمتهم علاء مشرف ومن قبله علاء جبر برر ابو الرجال بان المترجمة هي التي اعطت التعليمات بتوزيع الخطاب علي الصحفيين قبل ان يعلم اي عضو بالمجلس عن مكنونة اوحتي وصوله ..ويدرك اعضاء اللجنة ان من اعطي التعليمات لنشر هذا الخطاب ليس بالطبع اللهو الخفي او المترجمة او حتي ابو الرجال ولكنه الديكتاتور الاولمبي الجديد وعمار يا اولمبية!!!

نقلا عن "الجمهورية" المصرية