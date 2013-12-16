رسميا: توتنهام الإنجليزي يقيل تلميذ مورينهو !

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن إقالة مديره الفني البرتغالي اندريه فلاش بواش، بعد الخسارة الثقيلة التي مني بها الفريق، البارحة، أمام ليفربول بخماسية نظيفة ضمن الجولة 16 من منافسات الدوري الانجليزي.

وجاءت الخسارة الأخيرة للمدير الفني البرتغالي كالقشة التي قسمت ظهر البعير، بعدما تلقى الفريق اللندني هزيمة ساحقة سابقة على يد مانشستر سيتي الإنجليزي بسداسية نظيفة منذ ثلاثة أسابيع, وهو ما أفقد دانييل ليفي مالك النادي صبره على "تلميذ" البرتغالي مورينهو.

وصدر إعلان إقالة بواش عبر بيان نشره النادي، اليوم الاثنين، على موقعه الرسمي قائلا: "النادي يعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المدرب فيلاش بواش يقضي بإنهاء خدماته، القرار جاء بالاتفاق بين الطرفين, نتمنى لبواش مستقبلا جيدا".

يذكر أن بواش قد تولى تدريب توتنهام الإنجليزي في صيف عام 2012 خلفا للانجليزي هاري ريدناب, محققا أفضل نسبة فوز مقارنة بآخر 13 مدربا تولوا الادارة الفنية للـ"سبيرس".

