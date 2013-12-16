لاعب مغمور يُمتع الجمهور.. بهدف "عالمي"

جذب متوسط ميدان ميدان فريق ويلينغ يونايتد، الناشط في دوري الهواة الإنجليزي، جوهيلي، أنظار عشاق الساحرة المستديرة في ملاعب كرة القدم الإنجليزية، وذلك بعد أن أحرز هدفاً رائعاً من ركلة مقصية خلال مباراة فريقه أمام غريمسبي تاون، ضمن الجولة 21 من دوري الهواة.



واستغل اللاعب المغمور عرضية أحد زملائه في الفريق بأفضل طريقة ممكنة حينما تسلمها بشكل رائع على صدره، قبل أن يرفعها لنفسه من فوق أحد مدافعي نادي "غريمسبي تاون"، ومن ثم يُسكنها بالشباك بضربة مقصية رائعة منحت فريقه هدف التقدم في الدقيقة 11 من زمن المباراة.



وأثار الهدف الذي أحرزه "جوهيلي" موجة إعجاب كبيرة في الأوساط الرياضية في عاصمة الضباب، حيث طغت الإشادة باللاعب البالغ من العمر 27 عاماً على الصفحات الأولى من كبرى صحف إنجليزية.



وأغدقت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية المديح على "هيلي"، مؤكدة بأن اللاعب قد توج مجهوده في تلك المباراة بهدف بهلواني، على حد تعبيرها.



وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أنّ اللمسة الأولى لـ"جوهيلي" تُثبت أنه يستحق اللعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لافتة في الوقت ذاته إلى أن اللمسة الثانية للاعب تؤهله للمشاركة أيضاً في بطولة دوري أبطال أوروبا.



واختتمت الصحيفة حديثها بالتأكيد على أنّ مجهود "هيلي" في إحراز هذا الهدف الرائع قد ذهَب هباءً منثورًا، وذلك بعد أن تمكن فريق غريمسبي تاون من إدراك هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، عن طريق مهاجمه البديل دايلي ساوثويل.

