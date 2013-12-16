وكيل أعمال عماد الحوسني: اللاعب لم "يوقع" للنصر

نفى تركي المقيرن وكيل أعمال لاعب الأهلي السعودي السابق عماد الحوسني، ما تم تداوله مؤخرا في وسائل الإعلام أن اللاعب وقع لنادي النصر السعودي لموسمين بمبلغ خمسة ملايين ريال ليحل بديلا للبرازيلي رفاييل باستوس، في فترة الانتقالات الشتوية. مؤكدا لـ"لعربية نت" أن عماد لم يوقع عقد انتقال ﻷي ناد حتى اﻵن وجميع ما يكتب غير صحيح.



وأضاف المقيرن أن الحوسني لديه أكثر من عرض من جميع دوريات الخليج العربي، وأكثر من فريق مشارك بدوري جميل السعودي، مشيرا أن اللاعب سيختار العرض الأفضل له خلال الأيام القليلة الماضية، من دون النظر الى الجانب المادي بل الأهم لدى اللاعب أن يجد له فرصة اللعب المناسبة .



يذكر أن اللاعب عماد الحوسني قد تعافى مؤخرا من إصابة بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم، التي بسببها فك الأهلي السعودي ارتباطه باللاعب بعد أن وقع معه عقدا للموسم الثالث على التوالي مقابل 1.800 مليون دولار.

