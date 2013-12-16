برشلونة يصطدم بالسيتي.. وبايرن يواجه أرسنال

أسفرت قرعة دور الثمن نهائي من دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية، ومباريات من العيار الثقيل, وذلك بعد أن كشفت القرعة التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، ظهر اليوم، عن مواجهة إنجليزية إسبانية من الطراز الرفيع, بالإضافة إلى صراع إنجليزي ألماني يضاف إلى سلسلة الصراعات الكروية بين البلدين.

إذ سيصطدم برشلونة الإسباني بنظيره الإنجليزي مانشستر سيتي, فيما سيواجه بايرن ميونخ الألماني أرسنال الإنجليزي في مباريات هي الأقوى في دور ثمن النهائي من بطولة "ذات الأذنين".

وسيلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي بأوليمبياكوس اليوناني في مواجهة سهلة نسبيا على الشياطين الحمر, فيما سيصطدم ميلان الإيطالي بوصيف "الليغا" أتليتكو مدريد الإسباني.

وسيلتقي مورينهو بابنه البار دروغبا، بعدم أسفرت القرعة عن مواجهة تشلسي الإنجليزي غالطة سراي التركي, وسيواجه بروسيا دورتموند باريس سان جيرمان, ويلاقي زينيت سان بطرسبرغ الروسي وبايرن ليفركوزن الألماني على التوالي في مواجهات سهلة لوصيف أوروبا وعملاق الدوري الفرنسي.

يذكر أن مباريات الذهاب ستقام في 19/18و 26/25 فبراير، والاياب في 12/11و 19/18 مارس، وسيتم توزيع المباريات لاحقا اليوم, على أن يلعب وصيف المجموعات مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره.

