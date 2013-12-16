مدافع هولندي "يخدع" الحكم بإظهار كرة جديدة

أقدم المدافع الهولندي لفريق قاسم باشا التركي على تصرف غريب ونادر في مباراة السوبر التركي بين فريقه وفريق بيشكتاش التركي, وذلك بعدما أوقف إحدى هجمات بيشكتاش الخطيرة بطريقة "خبيثة" و "ذكية" في نفس الوقت.

إذ دخلت إحدى الكرات إلى داخل ملعب المباراة، بينما كانت المباراة جارية, فاحتفظ المدافع الهولندي بالكرة في يده لمنع توقف اللعب, إلا أن دونك عدل عن رأيه الأول، بعدما دخل فريق بيشكتاش لمنطقة دفاعه ليقوم بإلقاء الكرة التي احتفظ بها على "كرة" الهجمة الخطيرة للاعبي بيشكتاش, لينجح دونك في ايقاف الهجمة بالاحتيال على قوانين "فيفا" بسبب وجود كرتين داخل الملعب، وهو ما تمنعه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووقع رد فعل حكم المباراة في منتهي الرحمة على المدافع الهولندي، بعدما أشهر له البطاقة الصفراء فقط، وسط ذهول وتعجب لاعبي بيشكتاش الذين كانوا يتوقعون إشهار البطاقة الحمراء في وجه المدافع الهولندي.