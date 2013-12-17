اكتمل عدد الفرق الثمانية المتنافسة على الفوز بكأس ولي العهد السعودي 2014 بفوز الرائد على الوحدة بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت في بريدة عصر أمس.

وباستثناء فوز نادي الخليج "درجة أولى" على فريق نادي الاتحاد ٢/٤ بركلات الترجيح "عقب التعادل ٢/٢ في مكة المكرمة، جاءت بقية النتائج "جداً" اعتيادية، فالأهلي كسب العروبة ١/٤ والفتح هزم الاتفاق ٢/٣ والهلال كرر نتيجة الأهلي على العروبة بفوزه على الشعلة ١/٤ والنصر أقصى نجران بثلاثية نظيفة "مع الرأفة" فالرياض.

الجديد في الدور ربع النهائي تواجد متقاسم صدارة الدوري الصغير "ركاء" مع نادي الرياض، فريق الخليج ضمن الثمانية الكبار في مسابقة كأس ولي العهد للموسم الجاري "2013 / 2014"، وهو "لا شك" جدير بذلك كفريق مقاتل بقوة وطموح.

لو سألنا مائة مشجع مختلفي الميول عن توقعاتهم لدور الثمانية "أو ربع النهائي" لجاءت وبنسبة "قد" تصل إلى 90 في المائة على النحو التالي:-

"أن تفوز فرق النصر والهلال والشباب والأهلي (متتاليا) على فرق الخليج والرائد والتعاون والفتح".

فهل هذا ما سيحصل في الأيام المقبلة؟

الأكيد أن المفاجآت واردة في كرة القدم وفي مسابقات خروج المهزوم بالذات.

لكنني أذهب إلى تأييد توقعات كهذه، مع الاحترام للفرق الأربعة المنتظر إقصاؤها.

في الموسم الماضي كان ختام المسابقة مثيراً بتقابل النصر مع الهلال .. ليفوز الأخير بركلات الترجيح عقب التعادل ١/١ .. وفي هذا الموسم حامل اللقب "الهلال" يعاني من بعض التوعكات العناصرية التي أقلقت مفاصل الفريق التكتيكية، وما لم يتمكن "الكوتش" المواطن السعودي سامي الجابر من علاجها بدعم كبار مستشاريه ومناصريه فاللقب "شبه الحصري" للهلال قد يذهب لغيره.

بقي القول إن تواجد الخليج مع كبار كأس ولي العهد "قد" يلعب لصالح منافسيه على الصعود لـ "جميل" الرياض والوحدة والقادسية وحتى الباطن، هذا مع ثقتنا بكفاءة الجهازين الفني والإداري لفريق سيهات العريق.

نقلاً عن "الاقتصادية" السعودية.

