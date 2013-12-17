المغربي بن عطية يوقف "قطار" كاكا السريع

أوقف اللاعب المغربي وقائد دفاعات نادي روما الإيطالي, مهدي بن عطية، إحدى انطلاقات لاعب ميلان الايطالي, البرازيلي كاكا بمهارة دفاعية "مميزة", وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين في قمة الجولة 16 من منافسات الدوري الايطالي لكرة القدم.

ويشتهر البرازيلي كاكا بانطلاقاته السريعة وسرعته الفائقة في المساحات الخالية من ملعب المباراة, والتي تجعله يتفوق علي أبرز اللاعبين في سباقات السرعة, وكان من أبرزها تفوقه على الأرجنتيني ليو ميسي في سباق سرعة بينهما خلال مباراة سابقة ودية بين المنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي.

لكن اللاعب المغربي استطاع إيقاف "قطار" كاكا السريع بمهارة دفاعية "استثنائية" لا تخرج إلا من مدافع "صلب" يقود خط دفاعه بالكامل ليصبح الدفاع الأقوى في الكالتشيو بتلقيه 7 أهداف فقط خلال 16 جولة .

يذكر أن المباراة، البارحة، قد انتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين 2-2, ليوقف ميلان مساعي روما "الحثيثة" لملاحقة المتصدر يوفنتوس الذي يعتلي عرش الكالتشيو برصيد 43 نقطة بفارق 5 نقاط عن روما "الوصيف" بـ 38 نقطة.

