الهلال أرسل عرضاً رسمياً إلى كريري بـ ١٨ مليون ريال

أرسل نادي الهلال عرضاً رسمياً إلى وكيل أعمال لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد سعود كريري؛ لنقل خدماته إلى صفوف الفريق الأزرق في فترة الانتقالات الشتوية.

وينتظر أن يراجع وكيل أعمال كريري العقد مع موكله قبل إرسال الموافقة النهائية وتحديد موعد توقيع العقد والمتوقع أن يكون مطلع الأسبوع المقبل.

وتضمن العقد المبدئي عرضا لارتداء اللاعب الدولي القميص الهلالي لمدة عامين ونصف العام، مقابل ١٨مليون ونصف المليون ريال سعودي، تمثل حصة اللاعب من الصفقة.

يشار إلى أن كريري أكد للهلاليين أنه اتفق مع إدارة نادي الاتحاد على شراء المدة المتبقية من عقده والبالغة ستة أشهر؛ ليتسنى له تمثيل الهلال بدءا من الشهر المقبل حتى يونيو 2016، حيث سيتحمل اللاعب حصة نادي الاتحاد من صفقة الانتقال.

