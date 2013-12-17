برنامج شهير: هذا هو الفائز بـ"الكرة الذهبية"!

كشف برنامج رياضي إسباني شهير عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2013، والتي سيتم الإعلان عنها في 13 من الشهر المقبل في حفل ضخم سيقام في مدينة زيوريخ السويسرية.



ووفقاً لبرنامج "تيكي تاكا" الذي يحظى بنسبة متابعة واسعة في إسبانيا، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون الفائز بالجائزة، بنسبة تصويت بلغت 36.1%، متقدماً بفارق معتبر عن الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي جاء ثانياً بنسبة 24.27%، والفرنسي فرانك ريبيري الثالث بنسبة 22.22%.

وبنى البرنامج معلوماته على استطلاع دقيق للرأي أجراه مع عدد من الذين أدلوا بأصواتهم من مدربين وقادة منتخبات وصحافيين، وأكد أن لاعب ريال مدريد يبدو قاب قوسين أو أدنى من حسم الصراع ونيل الجائزة الثمينة للمرة الثانية في مشواره الكروي.

ويُعرف برنامج "تيكي تاكا" بدقة استطلاعاته ومعلوماته التي غالباً ما تكون حصرية، وهو يتمتع بمصداقية كبيرة في إسبانيا، الأمر الذي يجعل معلوماته بشأن فوز رونالدو قريبة إلى المنطق، بانتظار حسم الأمر رسمياً بعد أقل من شهر من الآن.