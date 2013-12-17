بيليغريني"يتوعّد" برشلونة

أشعل التشيلي مانويل بيليغريني مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي مبكراً أجواء صدام فريقه مع برشلونة الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بتصريحات قلل فيها من قوة الفريق الكاتالوني، وقال إن "السيتزين" يستطيع الفوز والمرور للدور القادم.

وأوقعت قرعة ثمن نهائي البطولة الأوروبية العريقة الفريقين الإنجليزي والإسباني وجهاً لوجه في واحدة من أقوى مواجهات هذا الدور بالنظر إلى القوة الهجومية الضاربة لكليهما، وامتلاكهما لنخبة من أفضل اللاعبين في العالم حالياً.

وقال بيليغريني عقب سحب القرعة إن برشلونة يشعر بالقلق الشديد لوقوعه أمام سيتي، مشيراً إلى أن الفريق الذي يضم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي تراجع مستواه كثيراً، ولم يعد بنفس القوة التي كان عليها قبل عامين.

ويعرف المدرب التشيلي برشلونة جيداً، بحكم تجربته الطويلة في الملاعب الإسبانية، إذ أمضى تسع سنوات كاملة مع فياريال وريال مدريد وملقة، وحقق نتائج رائعة مع تلك الفرق، قبل أن يبدأ الموسم الماضي مغامرته الإنجليزية مع مانشستر سيتي.

وجاء رد الأرجنتيني خيراردو مارتينو مدرب برشلونة سريعاً على حديث بيلغريني، وقال: "أعتقد أن مان سيتي كان يتمنى أن يتجنب مواجهة برشلونة في الدور القادم، لكن القرعة أرادت ذلك وعلينا أن نكون في قمة مستوانا حين خوض مباراتي الذهاب والإياب".

ويترقب عشاق كرة القدم في العالم على أحر من الجمر مواجهتي برشلونة وسيتي، بالنظر إلى أسلوب اللعب الهجومي البحت الذي ينتهجاه، وفي ظل تواجد مجموعة من اللاعبين المميزين في صفوفهما، وعلى رأسهم الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرخيو أغويرو.

كما ستعرف المواجهة مشاركة النجم العاجي يحيى تويه ضد فريقه السابق برشلونة، الذي تخلى عن خدماته في عهد المدرب بيب غوارديولا، والذي لا شك أن مسؤولي "البرشا" يعضون أصابع الندم على التفريط به بعدما أضحى أحد أبرز لاعبي خط الوسط في العالم.