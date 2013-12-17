جورج هاجي.. "عجوز" يبهر الصغار

قدم قائد المنتخب الروماني السابق جورج هاجي فاصلا من المهارات الفنية العالية، بعدما أمتع الجماهير الحاضرة للمباراة الخيرية بين نجوم المنتخب الروماني لعام 1994 وبين نجوم المنتخب اليوناني لعام 2004.

وبدا "مارادونا البلقان" وصاحب الـ48 ربيعا في حالة جيدة, بعدما أذهل الحاضرين بمهارات "استثنائية", كان أبرزها تمريرته "الرائعة" التي اشتهر بها عندما كان لاعبا محترفا, والتي تحتاج منه أن يكون في حالة بدنية جيدة ,حتي لا يتعرض للإصابة في الركبة بسبب "الدوران" الذي يحتاج للقيام به ليؤدي التمريرات التي تخدع الخصوم دائما.

يذكر أن هاجي قد لعب لقطبي إسبانيا "ريال مدريد وبرشلونة" في التسعينيات, فيما قاد "مارادونا البلقان" ثورة كروية قاد فيها منتخب بلاده لأدوار متقدمة في مونديال كأس العالم أعوام 1994, 1998, قبل أن يعلن اعتزاله عام 2001, لتبقى رومانيا حبيسة حدودها بعد اعتزال لاعبها الأول, اذ أنها لم تتأهل إلى كأس العالم منذ رحيل هاجي عن سمائها.

