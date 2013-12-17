حذاء بالوتيلي الأبيض.. "يتحول" إلى صحيفة رياضية

تحول الحذاء الأبيض للاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي خلال مباراة اي سي ميلان أمام روما في دوري "الكالتشيو"، البارحة، إلى صحيفة متنقلة، تحمل أشهر الأخبار التي نشرت عن سوبر ماريو كما يلقبه عشاقه حول العالم، ومن بين تلك العناوين كان تألقه في نصف نهائي كأس أوروبا أمام ألمانيا، وتصريحه الشهير في مانشستر سيتي الذي يعتبر فيه بأنه يحظى بمعاملة غير عادلة من الإعلام.



وتركزت عدسات المصورين على حذاء اللاعب الأسمر والذي غابت عنه العلامة التجارية المعهودة، واحتلت اخبار صحفية مكانها في الحذاء.

يذكر أن بعض المواقع الاكترونية أشارت إلى أن ماريو يخوض حاليا مفاوضات مع أكثر من شركة عالمية لصناعة المستلزمات الرياضية لتحظى برعايته مقابل مبلغ لا يبدو بالقليل، ولعله لجأ في مباراة روما لاخفاء "لوغو" الشركة التي انتهى تعاقده معها حتى لا تحظى بدعاية مجانية في انتظار توقيع العقد الجديد.