حساب على "تويتر" يفضح تلاعب بلاتيني بقرعة أبطال أوروبا

أثار حساب مجهول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجة من الشكوك حول تلاعب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بقرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي جرى سحبها، مساء اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسرية.

وبحسب صحيفة "آي.بي.تايمز" الإنجليزية، فقد نشر حساب غامض أطلق على نفسه اسم "CL Draw Manipulation" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نتائج القرعة قبل الإعلان الرسمي عنها بحوالي 20 ساعة كاملة ودون أي أخطاء، الأمر الذي أثار شكوكاً حول تورط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالتلاعب في نتيجة القرعة.

وشنًّ الشخص الذي يُدير الحساب هُجوماً لاذعاً على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا، الذي يرأسه الفرنسي ميشيل بلاتيني، مُتهمًا إياه بالفساد من وراء الكواليس، والسعي وراء المصالح المادية التي ألحقت الضرر بالرياضة الأوروبية، على حد قوله.

جدير بالذكر أن القرعة قد أسفرت عن مواجهة مفخخة بين حامل لقب النسخة الماضية، فريق بايرن ميونخ الألماني، ومتصدر الدوري الإنجليزي، نادي أرسنال.

كما أوقعت فريق برشلونة الإسباني في اختبار صعب للغاية، حيث سيُواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في موقعة مرتقبة تعد بقدر وافر من المتعة والإثارة.

وأوقعت القرعة أيضاً فريق أتليتكو مدريد الإسباني، بنظيره إيه.سي.ميلان الإيطالي وجهاً لوجه في قمة أخرى لا تقبل القسمة على اثنين، في حين سيواجه فريق ريال مدريد الإسباني المدجج بالنجوم، نظيره شالكة الألماني في مباراة لا تقل أهمية عن سابقتها.

بينما سيلعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع أولمبياكوس اليوناني، فيما سيلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنظيره باير ليفركوزن الألماني، في حين سيُلاقي فريق زينيت سان بترسبورغ الروسي نظيره بروسيا دورتموند الألماني، وتشلسي الإنجليزي نده غلطة سراي التركي.

تُهم التزوير تُطارد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.. مجددًا

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُوجه فيها أصابع الاتهام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في قضايا تلاعب في المباريات، إذ فجَّر الحكم التركي السابق والمعلق الرياضي في قناة "بياز" التركية ،أحمد شاكار، مفاجأة من العيار الثقيل، الموسم الماضي، بعدما اتهم "يويفا" بالتلاعب في قرعة دور الثمانية من النسخة الماضية للبطولة الأمجد أوروبياً؛ وذلك من أجل ضمان عدم مواجهة فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وهو ما حدث تماماً.

وأشار المعلق الرياضي في قناة "بياز" التركية آنذاك إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يستعمل طريقة حديثة في عملية التزوير عن طريق وضع مغناطيس داخل الكرة التي يريدون سحبها، ووضع حجر مغناطيس آخر صغير جداً في يد الشخص الذي يريد سحب القرعة، وبالتالي سحب الكرة عن طريق الاهتزازات المغناطيسية المنبعثة من حجر المغناطيس.



