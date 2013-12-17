رابطة المحترفين السعودية تدفع أكثر من 58 مليونا للأندية

أودعت رابطة دوري المحترفين السعودي 200 ألف ريال لكل نادٍ من أندية دوري عبداللطيف جميل، وهي المستحقات المتبقية على الرابطة للأندية حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك حسب القرار الخاص بتوزيع حقوق الرعاية بواقع 50% بالتساوي، و50% حسب ترتيب الأندية مع نهاية الدوري.

كما أودعت الرابطة 500 ألف ريال لنادي النهضة، ونفس المبلغ لنادي العروبة، على أن يتم إيداع مبلغ مليون ريال بواقع 500 ألف ريال لكل نادٍ منهما مع نهاية منافسات الدوري، وهي عبارة عن مكافأة الصعود لدوري عبداللطيف جميل.

وبلغ مجموع ما تم صرفه من الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم من حقوق لأندية دوري عبداللطيف جميل تتعلق بعقود الرعاية والبث التلفزيوني منذ بداية الموسم وحتى الآن 58 مليوناً و680 ألف ريال.

الجدير بالذكر أن نسبة الـ50% الأخرى من حقوق البث التلفزيوني والرعاية والبالغة 64 مليوناً و800 ألف ريال ستوزع مع نهاية الموسم الحالي وفقاً لمراكز الفرق في جدول الترتيب، علماً بأن هذه المبالغ سوف تتغير في حال تم صدور قرار آخر بكيفية توزيع مبالغ الرعاية.

من جانبه أكد ياسر المسحل المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين أن الرابطة قامت بتوزيع مبالغ الرعاية بالتساوي على الأندية بواقع 460 ألف ريال لكل نادٍ شهرياً، إلا أن اعتراض بعض الأندية وعدم اتفاق جميع الأندية على آلية توزيع حقوق الرعاية بالتساوي أدى إلى تنفيذ القرار السابق.

وبنهاية الموسم سيكون إجمالي ما تم توزيعه من حقوق النقل التلفزيوني والرعاية لجميع الأندية 138 مليون ريال.

