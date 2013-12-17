فريق مغمور.. "يتحدى" ريال مدريد بالغناء !

نشر فريق أوليمبيك تشاتيفا القابع في دوري الدرجة الثالثة الإسباني فيديو تحفيزي للفريق ولمشجعيه قبيل مباراة الإياب المنتظرة أمام ريال مدريد، غدا الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وكان الفريق "الفالنسي" قد نجح في فرض التعادل السلبي على الفريق الملكي في مباراة الذهاب على ملعب الأول, وذلك بعد أن توعد المدير الفني لفريق الدرجة الثالثة, الفريق الملكي بإقصائه من كأس ملك إسبانيا.

ويظهر لاعبو تشاتيفا في المقطع وهم يتراقصون ويغنون مرددين "لا تقلقوا.. كونوا سعداء" لطمأنة جماهيرهم وبث الحماسة في صفوفهم بأنهم لا يخشون منافسهم العريق ريال مدريد.

يذكر أن ريال مدريد يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة للصعود إلى دور الـ16 من البطولة, فيما سيطيح التعادل الإيجابي بطموحات "الميرينغي" لمواصلة مشواره في البطولة.

