لاعب دورتموند يضرب حكم راية.. بسبب "تسلل"

يعيش اللاعب الألماني ماركوس ريوس لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني حالة من التذبذب الفني في مباريات فريقه الأخيرة, والتي نتج عنها إهدار الفريق الألماني العديد من النقاط في الدوري المحلي.

وجاءت آخر اللقطات التي تؤكد الحالة المزاجية السيئة التي يعيشها اللاعب الألماني بسبب تذبذب مستواه الفني, في مباراة فريقه الأخيرة أمام هوفنهايم, إذ عاقب صاحب الـ24 ربيعا, حكم الراية بطرحه أرضا بقوة بعد إحدى الالتحامات مع مدافع هوفنهايم, وذلك بعد أن ألغى الحكم ذاته هدفا لريوس بداعي التسلل, وهو ما يبدو لم يعجب اللاعب "النقار".

يذكر أن المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2, ويحتل وصيف أوروبا الحالي المركز الثالث في الدوري الألماني برصيد 32 نقطة بفارق 12 نقطة كاملة عن بايرن ميونخ المتصدر برصيد 44 نقطة.



