ممدوح وسالم والعابد: اعتذار.. وعناق.. و"بيان"

قدم عضو شرف نادي النصرالأمير ممدوح بن عبدالرحمن اليوم اعتذاره للاعبيّ نادي الهلال؛ سالم الدوسري ونواف العابد في إمارة الرياض، اليوم الثلاثاء، بحضور نائب رئيس نادي الهلال محمد الحميداني، ومدير عام إدارة كرة القدم فهد المفرج، حيث أكد أنه لم يكن يقصد الإساءة أو الاتهام بتعاطي المنشطات أو التخاذل عن خدمة الوطن، مشيراً إلى أن تصريحه السابق أسيء تفسيره.

وأكد الهلال في بيان "إن الأمير ممدوح قدم اعتذاره للاعبين عما أسيء فهمه من تصريحاته السابقة واتهامه للاعبين بتعاطي المنشطات والتخاذل عن خدمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مشددا على أنه لم يكن يقصد الإساءه للاعبين، وإنما أُسيء فهم ما تحدث به، وإنه يقدر اللاعبين ويعتبرهم بمثابة أبنائه".

وبحسب البيان الهلالي فإن اللاعبين "قبلا الاعتذار الشخصي للأمير ممدوح بن عبدالرحمن وبادلاه العناق تعبيراً عن انتهاء هذه القضية بكل تفاصيلها".

إلى ذلك قدم رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد شكره وتقديره الكبيرين لأمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز على "مبادرته بإنهاء قضية التصريحات التي طالت لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم (سالم الدوسري ونواف العابد) من عضو شرف نادي النصر الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود، حيث تقدّم الأمير ممدوح ظهر هذا اليوم باعتذاره الشخصي للاعبين الكبيرين في مقر إمارة منطقة الرياض".

