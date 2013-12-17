"الانضباط السعودية".. توقف "هزازي" و "أوليفيرا برونو"

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، معاقبة لاعب نادي الاتفاق إبراهيم هزازي بالإيقاف مباراتين، وتغريمه 10 آلاف ريـال بسبب فعل مؤسف قام به تجاه لاعب أهلي جدة منصور الحربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في إطار مباريات الجولة 13 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقررت لجنة الانضباط السعودية أيضا إيقاف لاعب فريق الرائد اوليفيرا مورينيو برونو 4 مباريات رسمية، وتغريمه 20 ألف ريـال بسبب "حركة غير أخلاقية أو بذيئة" صدرت منه لحكم مباراة الرائد مع الشعلة، في الجولة 13 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

