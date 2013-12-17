مارادونا يصدم ميسي: رونالدو يستحق الكرة الذهبية

أثار اللاعب الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا ضجة كبيرة في وسائل إعلام أرجنتينية, وذلك بعدما تناقلت صحف محلية تصريحات اللاعب الارجنتيني التي قال فيها: "إن البرتغالي رونالدو هو من يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية", وذلك خلال حضوره لجائزة الكرة الذهبية الجزائرية كضيف شرف.

وكان مارادونا قد أكد عن أحقية الدون بالكرة الذهبية: "رونالدو يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية لعام 2013"، بحسب ما نشرته صحيفتا "كلارين"و"اوليه" الأرجنتينيتين.

وأضاف مدرب المنتخب الأرجنتيني الأسبق: "على المستوى الشخصي أتمنى أن يحصل عليها ميسي, لكنه أصيب كثيرا خلال هذا العام, لذلك يجب الاعتراف بأن رونالدو يستحقها".

يذكر أن مارادونا هو أول من جعل ميسي يحمل شارة "الكابتن" في المنتخب الارجنتيني, عندما كان يتولي الادارة الفنية لمنتخب "التانغو"، ولكنه في الوقت نفسه يتمتع بعلاقة طيبة مع البرتغالي رونالدو الذي دعاه لمشاهدة مباراة "الكلاسيكو" في مارس الماضي على ملعب "سانتياغو بيرنابيو". .



