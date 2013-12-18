البلطان: لن يذهب معاذ للهلال إلا بعد قبول شروطنا

أقر رئيس نادي الشباب خالد البلطان بوجود مفاوضات بين إدارته وإدارة نادي الهلال حول عقد صفقة انتقال مدافع الفريق الكروي الاول حسن معاذ لصفوف الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقال في حديث لبرنامج "في المرمى"، الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "المفاوضات الدائرة بين الناديين حاليا، لا تعني الموافقة بشكل كامل ولا الرفض بشكل كامل وإقفال الملف، ما زالت النقاشات قائمة، لكن دون الوصول الى نتيجة".

وأكد البلطان بأن مصلحة فريقه فوق كل اعتبار "المفاوضات لاتعني بأني متساهل في انتقال نجوم الفريق، على جماهير النادي أن تثق بأني حريص على مصلحة الشباب، ولن يخرج حسن معاذ حتى يأتي لاعب يوازي إمكانياته الفنيّة الكبيرة".

وشدد الرئيس الشبابي على أن ظروف انتقال ناصر الشمراني الى الهلال تختلف عما يحصل حالياً مع حسن معاذ، وأوضح: "عندما رحل ناصر كان الشباب على وشك التعاقد مع هداف كبير آخر هو نايف هزازي، ولذلك لدينا شروط معيّنه يجب أن تتحقق قبل مغادرة معاذ الى نادي الهلال".

وحول فرضه شروطاً تعجيزية على إدارة الهلال تتمثل بطلب خدمات سلمان الفرج وسالم الدوسري، قال: "لا توجد شروط تعجيزية، هناك تفاهم واضح بين الجانبيين والعلاقة مع الهلاليين وإدارة الأمير عبدالرحمن بن مساعد مميزة، ولكن مصلحة فريقي تهمني في المقام الأول في خط سير المفاوضات الحالي".

ورد خالد البلطان على التساؤل المطروح حول اقتراب حسن معاذ من مغادرة أسوار الشباب بعد ظهوره الإعلامي السابق في برنامج "في المرمى"، وحديثه السلبي عن إدارة النادي، قال: "هذا الكلام غير صحيح .. لا أربط الأمور الفنيّة بمسألة الظهور الإعلامي للاعبين، حسن عانى من هبوط في المستوى منذ عودته من صفوف المنتخب وهو أحد الأسباب لقبول الدخول في المفاوضات مع الهلال أو غيره، وفي الوقت نفسه حسن لاعب كبير وهو قادر على استعادة مستواه الفني لأنه أحد نجوم الكرة السعودية".



وفي ختام حديثه أكد رئيس نادي الشباب صحة اجتماعه باللاعب حسن معاذ مساء الثلاثاء الماضي: "طلب مني اللاعب أثناء زيارته لي الانتقال من نادي الشباب، ورفضت هذا الأمر جملة وتفصيلاً لأن مصلحة الشباب فوق كل اعتبار، ولن يخرج حسن من النادي الا بعد حصولنا على مايوازي خروجه فنياً".

