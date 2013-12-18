الحوسني: سأحضر إلى السعودية "الجمعة" لتوقيع عقدي الجديد

أكد مهاجم منتخب عمان الكروي عماد الحوسني قرب انضمامه الى أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقال في حديثه لبرنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "أعطيت رجلاً في السعودية كلمة نهائية أعلنت من خلالها موافقتي على الانتقال لصفوف فريقه.. وأتمنى أن أوفق في تجربتي المقبلة".

وكانت أنباء قد ترددت بحسم صفقة ارتداء اللاعب العماني لقميص الفريق الكروي الاول بنادي النصر، وهو مارفض الحوسني التعليق عليه صراحة: "لن أتحدث عن وجهتي القادمة بشكل حاسم، سأحضر يوم الجمعه للسعودية للتوقيع مع احد الأندية، وأتمنى أن تحسم الأمور بما يناسب كلا الطرفين".

وحول استعداداته البدنيّة بعد تعرضه لإصابة في المفصل أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، قال: "أنهيت فترة العلاج بشكل ناجح وحالياً أقوم بتمارين إعدادية تحت إشراف اخصائي العلاج في المنتخب العماني، أنهيت فترة التأهيل منذ شهرين وأواصل الان التمارين على فترتين صباحية ومسائية وأنا جاهز للمشاركة في المباريات حين توقيعي العقد الجديد".

