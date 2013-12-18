بايرن ميونيخ يجهز على غوانزو بثلاثية ويعبر إلى النهائي

تأهل بايرن ميونيخ الألماني إلى نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمغرب، عقب فوزه السهل على فريق غوانزو الصيني 3- صفر، اليوم الثلاثاء، في لقاء الدور قبل النهائي للبطولة الذي أقيم على ملعب أغادير.

وخاض بايرن اللقاء بأقل مجهود ورغم قيام مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا بعدم الدفع بتوماس مولر ودانتي منذ البداية إلا أن الفريق سيطر تماما على مجريات المباراة ، وصادف لاعبوه سوء حظ بالغ بعدما منع القائم والعارضة الفريق البافاري من إحراز خمسة أهداف أخرى.

في المقابل حاول غوانزو أن يخرج بأقل الخسائر من المباراة ونجح في التصدي لطوفان بايرن الهجومي حتى الدقيقة 40 التي شهدت الهدف الأول لبطل الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي عن طريق الفرنسي فرانك ريبيري، قبل أن يضيف زميله الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الهدف الثاني في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 2- صفر.

وواصل بايرن سيطرته في الشوط الثاني ليسجل هدفا آخر عن طريق لاعب الفريق الجديد ماريو غوتزه في الدقيقة 47، وبعد أن اطمأن غوارديولا للنتيجة قام بإخراج نجومه ماندزوكيتش وريبيري وتوني كروس ليكتفي بايرن بأهدافه الثلاثة.

ومن المقرر أن يلتقي بايرن في المباراة النهائية، السبت المقبل، مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الآخرى بين الرجاء البيضاوي المغربي وأتليتكو مينيرو البرازيلي التي ستجرى، غدا الأربعاء، في حين يلتقي غوانزو مع الفريق الخاسر في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم.

وتعد هذه هي المرة التاسعة التي يتأهل فيها ممثل أوروبا إلى المباراة النهائية في البطولة.

