تحية من "غاريث بيل" لـ"كل المصريين"!

استجاب اللاعب الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني لطلب مشجع مصري عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ووجه تحية خاصة له وللشعب المصري.

وكتب المشجع المصري الذي يدعى "عمر حسين" تغريدة لبيل طالباً منه تحقيق أمنيته والرد عليه بتوجيه التحية للشعب المصري وكتابة جملة التشجيع الشهيرة لأنصار ريال مدريد "هلا مدريد"، فجاء الرد سريعاً من اللاعب الأغلى في العالم.

وكتب لاعب توتنهام الإنجليزي السابق رداً على المشجع المصري: "مرحباً عمر، وتحية للجميع في مصر.. هلا مدريد"، مؤكداً بذلك تواضعه وتفاعله المباشر مع محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الجنسيات.

وسار بيل بذلك على درب زميله في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان قد حقق أمنية مشجعة سعودية مؤخراً ورد عليها بشكل شخصي عبر حسابه في "تويتر"، قبل أن يفعل الأمر ذاته مع مشجع مصري.

