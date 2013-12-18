رونالدينهو "يمتع" المغاربة بـ"فاصل مُبهر"

انتزع اللاعب البرازيلي المخضرم "رونالدينهو" إعجاب جماهير كرة القدم في العالم، وفي المغرب تحديداً، بعد مداعبات رائعة للكرة خلال تدريبات فريقه أتلتيكو مينيرو، الذي يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقدّم لاعب برشلونة السابق فاصلاً من المهارات الفنية الرائعة خلال تدريب فريقه بمدينة مراكش المغربية، وأثار اعجاب الجماهير التي تابعت التدريبات، وكذلك زملائه ومدربيه الذين وقفوا لمشاهدة لمسات أفضل لاعب في العالم سابقاً.

وخصّت الجماهير المغربية رونالدينهو باستقبال حافل لدى وصوله مع أتلتيكو مينيرو، وتابعت الصحافة المحلية كل صغيرة وكبيرة تتعلق باللاعب المخضرم، والذي أكد أنه يشعر بالحماسة الشديدة لمشاركته في مونديال الأندية.

وسيكون الظهور الأول لرونالدينهو في البطولة، اليوم الأربعاء، خلال مباراة أتلتيكو مينيرو أمام الرجاء البيضاوي، حيث يطمح كلا الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

