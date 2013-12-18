سندرلاند يسحق تشلسي في الوقت القاتل ويبلغ نصف النهائي

حقق سندرلاند المفاجأة وصعد للدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (كأس الكابيتال وان) بعدما حول تأخره صفر- 1 أمام ضيفه تشلسي إلى فوز 2- 1 بعد وقت إضافي، اليوم الأربعاء، في دور الثمانية للمسابقة.

افتتح فرانك لامبارد التسجيل لمصلحة تشلسي في الدقيقة 46 قبل أن يدرك فابيو بوريني التعادل لمصلحة سندرلاند قبل النهاية بدقيقتين، ليلجأ الفريقان إلى لعب وقت إضافي لمدة نصف ساعة نجح خلالها سونغ يونغ كي في إحراز هدف الفوز لسندرلاند في الدقيقة 118 .

في المقابل قاد المهاجم البوسني ادين دزيكو فريقه مانشستر سيتي للتأهل إلى الدور قبل النهائي بعدما تغلب في وقت سابق أمس أيضا على مضيفه ليستر سيتي 3- 1 في دور الثمانية.

وبادر اليكسندر كورالوف بالتسجيل مبكرا لمانشستر في الدقيقة الثامنة قبل أن يضيف دزيكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 41، 53، فيما أحرز لويد داير هدف ليستر سيتي الوحيد في الدقيقة 77 .

