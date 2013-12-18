لاعب "جزائري" يلكم تونسيًا بوحشية

فقد مهاجم نادي الترجي التونسي، الجزائري يوسف بلايلي، أعصابه خلال مباراة فريقه أمام النادي الرياضي الصفاقسي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب المنزه، في قمة مؤجلة من الجولة الـ8 لبطولة الرابطة المحترفة التونسية الأولى لكرة القدم.

ولم يستطع اللاعب الجزائري، يوسف بلايلي، السيطرة على أعصابه، ووجه لكمة قوية لأحد لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي، قبل نهاية المباراة- التي فاز فيها فريق الترجي بنتيجة 2-1 .

وأشهر حكم المباراة سليم بلخواص البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الذي أعلن في وقتٍ سابق تمرده على ناديه ورفض تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو2014؛ لرغبته بالاحتراف في ملاعب كرة القدم الفرنسية.

ومن المتوقع أن يتعرض اللاعب الجزائري لعقوبة قاسية من لجنة الانضباط التابعة للرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم، نتيجة ردة فعله القاسية، وذلك وفقاً لما أوردته تقارير تونسية.

