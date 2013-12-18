لافيتزي يداعب "أنف" إبراهيموفيتش

أفسد مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني إزيكييل لافيتزي، فرحة زميله بالفريق، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بالهدف الذي أحرزه لفريقه في مرمى فريق "رين" في المباراة التي أقيمت على ملعب " دي لا روت دى لوريان" ضمن الجولة 18 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقاد المهاجم السويدي، فريقه لتعزيز موقعه في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعدما ساهم في فوزه 3-1 على مضيفه رين .

وانبرى "زلاتان إبراهيموفيتش" بنجاح لتنفيذ ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة ستيفان لانوي، قبل أن يحتفل بإحرازه هذا الهدف على طريقته الخاصة؛ وذلك قبل أن يقوم زميله "لافيتزي" بمداعبته عن طريق مسك أنفه.

إلا أن هذه المزحة لم ترق للمهاجم السويدي الذي صبَّ جام غضبه على زميله الأرجنتيني، وبدأ يُعاتبه أمام عدسات الكاميرا، على هذا التصرف الصبياني.

ويتعرض "إبرا كادبرا" بين الفينة والأخرى، للسخرية؛ بسبب أنفه الطويل، حيث كان مدافع نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، الإنجليزي جوي بارتون، قد تهكم على طول أنف اللاعب السويدي، خلال مباراة سابقة بين "البي.إس.جي" و "أولمبيك مارسيليا".

كما سبق وأن أثار متوسط ميدان فريق أندرلخت البلجيكي، الدولي الأميركي ساشا كليستان، موجة من السخرية في وسائل إعلام بلجيكية، وذلك على خلفية تهكمه على طول أنف مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

