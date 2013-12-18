بيليغريني: برشلونة لم يعد "مُرعباً"

يبدو زمن سيطرة فريق برشلونة الإسباني على كرة القدم الأوربية قد ولى بالفعل، فلم يعد الفريق الكاتالوني ذلك الفريق الذي يبث الرعب في كافة أرجاء القارة العجوز، مثلما كان الحال في حقبة المدير الفني الأسبق لفريق "البلاوغرانا"، الإسباني بيب غوارديولا.



ولأنّ الصورة دائماً أبلغ بكثير من الكلام؛ فقد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "مقطع فيديو" ظهر فيه لاعبو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أثناء متابعتهم لقرعة دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي جرى سحبها، الاثنين الماضي، في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسرية.



وبدا لاعبو فريق "السيتيزن" غير مكترثين بما آلت إليه نتائج القرعة، والتي أوقعتهم في مواجهة فريق "برشلونة" الإسباني، في قمة مرتقبة تعد بقدر وافر من المتعة والإثارة، بل على النقيض تماماً فقد بدت أجواء السعادة والارتياح تُخيم على بعض اللاعبين.



ولم يختلف موقف المدير الفني لفريق السيتي، التشيلي مانويل بيليغريني، عن موقف لاعبي فريقه، فقد أكّد المدرب الإنجليزي بأنّ "برشلونة" لم يعد ذلك الفريق الذي يبث الذعر في القارة الأوروبية، مثلما كان الحال بالنسبة للفريق الكاتالوني في حقبة المدير الفني الأسبق لفريق "البلاوغرانا"، الإسباني بيب غوارديولا.

