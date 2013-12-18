"دوري جميل" السعودي: النصر يخشى "عناد" نجران

يسعى فريق النصر الكروي الأول متصدر دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين لإبقاء الفارق بينه وبين أقرب منافسيه الهلال على النقاط الأربع، عندما يحل ضيفا على نجران، اليوم الخميس، في افتتاح مباريات الجولة ١٤ من الدوري التي تنطلق أيضا باستضافة الأهلي للفيصلي، والرائد للاتفاق، وتختتم، غدا الجمعة، بكلاسيكو الشباب والاتحاد، ومواجهات الهلال مع العروبة، والتعاون مع الفتح، والشعلة مع النهضة.

وتنتظر النصر المتصدر بـ33 نقطة مباراة صعبة أمام نجران.. ويدرك مدرب النصر الأوروغوياني كارينيو ولاعبوه جيدا أن المباراة لن تكون نزهة بل ستكون امام فريق منظم وعنيد، خاصة وهو يلعب على أرضه وبين جماهيره في ملعبه الصغير.

وسيفتقد النصر مرة أخرى لحارسه الأساسي عبدالله العنزي للإصابة، كما يغيب ايضا الظهير الأيمن خالد الغامدي بسبب تمزق في العضلة الخلفية .

وسيعتمد كارينيو على تشكيلته الأساسية التي سيعود لها البحريني محمد حسين بوجود المخضرمين محمد نور وحسين عبدالغني، ولاعب الارتكاز إبراهيم غالب وشايع شراحيلي، ويوجد في الامام السهلاوي وإيفرتون وايلتون.. وبدأ مدرب النصر حذرا وهو يستعد لنجران.. وقال قبل المباراة: "المباراة هامة لنا.. ولذلك كان استعدادنا لها جيدأ، وخصصنا ثلاثة أيام للتدريبات الفنية؛ لأننا سنلعب على ملعب صغير وأمام فريق صعب وعنيد".

وفي المقابل يتميز نجران بترابط خطوطه والانسجام الفني بين عناصره، وهو يسعى إلى استعادة مركزه الرابع الذي يعتبر أفضل مراكزه في الدوري السعودي قبل ان ينزلق إلى مركزه الثامن الحالي على لائحة الترتيب بنقاطة الـ18.

ويتميز نجران بوجود البرازيلي جاندسون والأردني مصعب اللحام والجزائري شكلام، بالإضافة إلى لاعبيه المحليين متعب النجراني وأحمد السهيل .



وكانت أول مباراة جمعت الفريقين في موسم 2007 ومن حينها تواجه الفريقان 13 مواجهة، فاز النصر في 7 مواجهات، وفاز نجران في 3 وتعادلا في 3 مواجهات.. وانتهى آخر لقاء بينهما بالدوري في ذهاب الموسم الحالي والذي انتهى بفوز النصر بنتيجة 2- صفر، واستطاع النصر تسجيل 26 هدفا على نجران، فيما استقبلت شباكه من نجران 17 هدفا .

الأهلي والفيصلي

وفي جدة يسعى الأهلي الرابع بـ20 نقطة استعادة توازنة على حساب الفيصلي الثاني عشر بـ12 نقطة.. ويعاني الأهلى من تذبذب حاد في مستوياته الفنية ما بين الهبوط والصعود، وعاد من الدمام في مباراة الجولة الماضية بخسارة على يد الاتفاق 2- صفر.. وعلى الأرجح لن يغير البرتغالي بيريرا من طريقة اللعب التي يخوض بها كل مبارياته في الدوري لأنه مقتنع بها.

وفي المقابل سيلعب الفيصلي في ظروف فنية متقلبة.. بعد رحيل مدربه الجديد لظروف أسرية، ويعاني الفريق من هزة فنية، كلفته التراجع إلى المركز 12 ولن تكون مهمته لاستعادة التوازن سهلة وهو يلعب خارج قواعده.

وكان أول لقاء جمع الفريقين في موسم 2006 وانتهى بالتعادل السلبي، ومن حينها تواجه الفريقان في 9 مباريات فاز الأهلي في 6 مواجهات، وتعادلا في مواجهتين، وفاز الفيصلي في مواجهة يتيمة، واستطاع الأهلي من تسجيل 17 هدفا على الفيصلي، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف، وكان آخر لقاء بين الفريقين في ذهاب دوري هذا الموسم وانتهى لصالح الأهلي بنتيجة 3-1.

الرائد والاتفاق

تختتم مباريات، اليوم الخميس، بمواجهة المنتشي الاتفاق والذي صعد للمركز الخامس بـ19 نقطة مع الرائد المتراجع نسبيا عن الانطلاقة التي كان عليها في بداية الموسم، وهو مايتضح جليا بنقاطه الـ13 ومركزه الـ11.

ونجح الصربي جوران في تطوير اداء الاتفاق بشكل ملفت، وبدأ يطمع في الذهاب إلى ما هو أبعد من المركز الخامس.. وتكمن خطورة الاتفاق في محترفه وهدافه السنغالي بابا وايغو والروماني جوريجوري ومعهما الزقعان ومحمد كنو والبرقان وكادش .

اما صاحب الأرض الرائد فدخل دوامة من الاهتزاز، منذ خسارته الديربي أمام منافسه التعاون، ولم يستطع الخروج منها حتى الآن.

وتاريخيا..التقى الفريقان على مستوى الدوري السعودي في 27 مواجهة، فاز الاتفاق في 15 مباراة، وفاز الرائد في 6 مواجهات، وتعادلا في 6 مواجهات، وسجل الاتفاق من خلال مواجهاته بالرائد 49 هدفا، فيما استقبلت شباكه من الرائد 23 هدفا، وكان أول لقاء بينهما عام 1407 وانتهى ذلك اللقاء بفوز الاتفاق بنتيجة 4-صفر .

