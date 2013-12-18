"راموس" ينضم لـ"قائمة سوداء" تخلو من "البرشلونيين"

أصبح مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرخيو راموس أحدث الوجوه في قائمة أكثر عشرة لاعبين تعرضوا للطرد في الدوري الإسباني، بعد نيله بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام أوساسونا في الجولة 16 لـ"الليغا".

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية قائمة اللاعبين العشرة الأكثر طرداً، والتي ضمت إلى جانب راموس لاعباً مدريدياً ثانياً، هو المدافع المخضرم المعتزل فيرناندو هييرو، بينما خلت من أي لاعب من برشلونة، الغريم الأزلي للريال.

وكان راموس قد طُرد أمام أوساسونا، السبت الماضي، وحصل بذلك على البطاقة الحمراء رقم "18" في تاريخ مشاركاته في جميع البطولات مع ريال مدريد، ليصبح أكثر اللاعبين طرداً في تاريخ النادي الملكي.

وتصدر القائمة "السوداء" مدافع ريال سرقسطة السابق تشابي أغوادو، الذي طُرد 18 مرة خلال 433 مباراة خاضها قبل اعتزاله عام 2003، وهو نفس عدد البطاقات الحمراء التي حصل عليها بابلو ألفارو، مدافع إشبيلية السابق، ولكن الأخير لعب 516 مباراة.

وجاء في المركز الثالث خوانيتو رودريغيز الذي دافع عن ألوان سرقسطة وإشبيلية وإكستريمادورا، حيث حصل على 17 بطاقة حمراء في مسيرته، طوال 462 مباراة، علماً انه احترف لبعض الوقت في الدوري الإنجليزي، وتحديداً في ليفربول.

وحل رابعاً في القائمة المدافع باتسكي ساليناس برصيد 15 بطاقة حمراء في 483 مباراة، خاضها مع أتلتيك بلباو وسلتا فيغو، قبل أن يعتزل عام 1998، ويتحول إلى مجال التدريب.

وفي المركز الخامس حل مدافع ألباسيتي وأتلتيكو مدريد السابق سانتي دينيا، الذي أُشهرت البطاقة الحمراء في وجهه 15 مرة أيضاً، خلال 363 مباراة، طوال مسيرة استمرت 15 عاماً في الدوري الإسباني.

وجاء قائد ريال مدريد السابق وأحد عمالقته فيرناندو هييرو في المركز السادس، بعدما طُرد 14 مرة خلال 497 خاضها بقميص النادي الملكي، وقبل ذلك بقميص بلد الوليد، وكان حتى وقت قريب هو الأكثر طرداً في تاريخ الريال، قبل أن يتفوق عليه راموس.

وتبع هييرو في اللائحة مدافع اسبانيول السابق، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو، المدرب الحالي لفريق ساوثامبتون الإنجليزي، إذ طُرد 13 مرة خلال مسيرته مع الفريق الكاتالوني في 272 مباراة.

وحل في المركز الثامن مدافع فالنسيا السابق ووديبورتيفو لاكورنا حالياً كارلوس مارشينا، الذي نال 13 بطاقة حمراء كذلك في 281 مباراة، بينما جاء تاسعاً سيرخيو راموس بواقع 13 بطاقة حمراء كذلك في 302 مباراة، في حين جاء في المركز العاشر ألبرت لوبو مدافع خيتافي الذي طُرد 13 مرة في 369 مباراة.