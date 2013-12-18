"محمية" عمر المهنا!

أنصح الزملاء المشجعين ورؤساء الأندية بعدم الإحساس بالغبن من مستوى التحكيم، وعدم التطرق لرئيس لجنة الحكام الناجح الفالح عمر المهنا.

عمر المهنا مثله مثل وزير الصحة، عندما تحاصرونه بالبحث عن تفسير للأخطاء الطبية المتكرره بشكل مستمر بين جنبات وزارته، كذلك مثله مثل وزير التجارة عندما تبحثون عنده عن حل لعبث التجار في مصدر رزقكم، بل ان المهنا زاد عنهم شهرة وأهمية، كل من يتطرق للجنة المهنا سيعاقب، تخيلوا يعاقب!.. أقسم لكم بالله ان من ينتقد التحكيم أو يظهر على الشاشات "يلطم" سيعاقب، لينطبق عليه المثل القائل "فوق حقه دقه".

أفراد لجنة المهنا يسمح لهم أن يعبثوا بأفراحكم عبثا بيناً واضحا ويتركون "الدرعى ترعى" وإن نطقتم ستغرمون مالا وتعاقبون أشد العقاب، ومن عبث بناديكم ستشاهدونه حكماً في الاسبوع التالي، في زمن الاصلاح والأجيال المندفعة نحو المعرفة نعاقب من ينتقد التحكيم.

وبهذه المناسبة أقترح على أعزائي رؤساء الأندية (ودي أقول زملائي بس أخاف يزعلون)، أقترح عليهم رمي أندية دوري جميل على أحمد عيد وليهنأ بها عمر المهنا ولجنته.

إذا كنت رئيس ناد ويتم التنكيل بك إن جلست بجانب لاعبي فريقك أثناء المباراة، أو التعدي عليك إن جلست في المنصة، أو عقابك إن قلت رأيك، قل لي بالله عليك ماذا كسبت من وراء هذه الرئاسة، أقسم بالله لقد آلمني قلبي وأنا أشاهد رئيسي الأهلي والشباب وهما يتوجعان من لجنة الكرة بحثت عن يد اللاعب!



بالمناسبة: هل الغرامة المالية التي يتم جبايتها من رؤساء الأندية مقابل دفاعهم عن حقوقهم وقول رأيهم حلال أم حرام شرعا؟!

