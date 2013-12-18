"مدرب عاطل".. يصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

ستتجه الأنظار، اليوم الأربعاء، إلى المغرب للاستمتاع بمشاهدة فريق الرجاء البيضاوي، الذي يشارك بكأس العالم للاندية تحت قيادة مدربه التونسي فوزي البنزرتي المثير للجدل دائما، حيث كان عاطلا عن العمل تم تولى مسؤولية تدريب فريقه الاتحاد المنستيري لمدة مباراة واحدة، ومن ثمة مدربا للرجاء البيضاوي في نصف نهائي كأس العالم للاندية.

بارك المدرب المخضرم مختار التليلي لفوزي البنزرتي وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، لكنه في المقابل لامه عن هروبه المفاجئ ودون سابق إعلام عن فريقه الذي قدمه لجماهير الكرة في تونس.

حقق فوزي البنزرتي إنجازا فريدا من نوعه وخط اسمه بأحرف من ذهب في سجل كأس العالم للأندية، وهو أول تونسي وعربي يصل إلى هذا الدور المتقدم نصف نهائي هذه المسابقة العالمية. أكد رفيق دربه ماهر الكنزاري لـ"لعربية نت" الذي تدرب على يدي البنزرتي وعمل معه مساعدا في فريق الترجي: "إن إنجاز البنزرتي لم يفاجئه وهو يعتقد أن البنزرتي قادر على الوصول إلى النهائي ليباري البيارن، وحتى ان انهزم فالهدف الأساسي من انتدابه هو الذهاب بعيدا مع الرجاء في مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية".

أكد نجاح البنزرتي مع الرجاء قدرة المدرب التونسي على التألق خارج حدود الوطن اذا ما توفرت له كل ظروف النجاح. وأكد المدرب مختار التليلي أن المدرب التونسي برهن مرات عدة انه يملك الموهبة والتكوين اللازم لينجح في مهمته ويحقق عديد الإنجازات، والدليل على ذلك عدد المدربين التونسيين الذين ينشطون في الدوريات العربية.

نجح البنزرتي إلى الآن في مهمته مع الرجاء، وهذا النجاح قد يكون هو جواز سفر عدد من المدربين في تونس لتجربة حظهم خارج حدود الوطن.

