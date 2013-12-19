الأهلاوي السابق "بالومينو" ينتقل إلى"بطل" كولومبيا!

أجمعت صحف كولومبية على قرب انتقال لاعب وسط الأهلي السعودي, الكولومبي خايرو بالومينو إلى حامل لقب الدوري الكولومبي أتليتكو ناسيونال, الذي ينتظر فتح سوق الانتقالات الشتوية لتسجيل تعاقده مع اللاعب، وإعلان التعاقد معه بصورة رسمية أمام وسائل الإعلام.

وخرج المدير الرياضي لبطل كولومبيا, فيكتور مارولاندا، ليؤكد أن بالومينو قاب قوسين أو أدني من الانضمام لفريقه: "لدينا كلمة مع اللاعب, لكننا لا نريد أن نقول أي توقعات.. فكلنا يعلم القضية الشائكة لبالومينو في الانتقال, وهي ذات المشكلة التي منعت فريق "اونثي كالداس" من التعاقد معه".

لكن مارولاندا أكد على قدرة ناديه على اتمام التعاقد مع لاعب الاهلي على الرغم من كونها عملية معقدة: "لدينا علاقات في سويسرا, ولدينا الأوراق المطلوبة والكافية التي ستسمح لنا لاتمام التعاقد مع بالومينو, هي عملية من ثلاث مراحل, وأستطيع أن أقول إننا في المرحلة الثانية".

وفي اتصال هاتفي مع الصحافية الكولومبية خيرا فرانكو بموقع "فوتبول ريد" المتخصصة في الكرة الكولومبية, أكدت خيرا لـ"العربية نت": "انتقال بالومينو لا يمكن وصفه بالرسمي حتي الآن, وسيفعل بطل كولومبيا كل ما بوسعه لاتمام التعاقد بالأوراق اللازمة ابتداء من 23 ديسمبر القادم.

وفي حالة اتمام التعاقد سيعود بالومينو صاحب الـ25 ربيعا إلى صفوف فريقه مرة أخرى، بعد أن قضى 4 أعوام بين جدران النادي الكولومبي في الفترة من (2008- 2011).

يذكر أن بالومينو قد أجرى كافة الفحوصات الطبية في مدينة ميديلين الكولومبية، تمهيدا لانضمامه إلى بطل كولومبيا ابتداء من يناير القادم.

