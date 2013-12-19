الجزائر تحتفظ بصدارة العرب.. وإسبانيا الأولى عالمياً

حقق المنتخب السعودي تقدماً جيداً في التصنيف الشهري الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقفز 12 مركزاً دفعة واحدة، فيما حافظ المنتخب الجزائري على تصدره للمنتخبات العربية، وظل منتخب إسبانيا في الصدارة عالمياً.

وجاء المنتخب السعودي في المركز 87 عالمياً، بعدما كان في المركز 99 خلال الشهر الماضي، ليحتل بذلك المركز التاسع آسيوياً، متجاوزاً نظيره الصيني، ومتخلفاً بفارق مركزين فقط عن منتخب عمان.

وحافظ المنتخب الجزائري على صدارته للمنتخبات العربية، محتلاً المركز 26 على الصعيد الدولي، وحل المنتخب المصري في المركز الثاني عربياً (41 عالمياً) بعدما تراجع مركزين في التصنيف الجديد، وتبعه منتخب تونس (الثالث عربياً و48 عالمياً).

ولم يطرأ أي تغيير على مراكز أول 18 منتخباً على الصعيد الدولي، إذ ظلت إسبانيا في المركز الأول، وتبعها كل من الأرجنتين، كولومبيا، البرتغال، أوروغواي، إيطاليا، سويسراً هولندا، والبرازيل.

وكان المنتخبان السعودي والإيراني هما الأكثر صعوداً في التصنيف الجديد من بين أول 100 منتخب، علماً أن منتخب إيران قفز كذلك 12 مركزاً، في حين كان منتخب كوبا هو الأكثر تراجعاً على الإطلاق، بعدما تراجع 53 مركزاً خلال شهر واحد فقط.