الرجاء "المغربي".. أول فريق عربي في نهائي العالم

قاد محسن متولي ومحسن ياجور وفيفان مبيدي فريقهم الرجاء البيضاوي المغربي لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بالمغرب حاليا، بعدما تغلب 3- 1 على أتليتكو مينيرو البرازيلي بطل كأس أميركا الجنوبية في الدور قبل النهائي للمسابقة، اليوم الأربعاء، على ملعب مراكش.

وكسر الرجاء قاعدة تواجد ممثلي قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية في نهائي البطولة، بعدما أصبح ثاني فريق إفريقي يصعد للنهائي ليكرر إنجاز مازيمبي الكونغولي الديمقراطي الذي صعد لنهائي المسابقة عام 2010 بالإمارات.

كما بات الرجاء أول ناد عربي يتأهل للنهائي ليتفوق على إنجازي الأهلي المصري والسد القطري اللذين اكتفيا بالتأهل للدور قبل النهائي والحصول على المركز الثالث عامي 2006 و2011 باليابان.

بادر محسن ياجور بالتسجيل لمصلحة الرجاء في الدقيقة 51 قبل أن يدرك اللاعب البرازيلي رونالدينهو التعادل لمصلحة أتليتكو مينيرو في الدقيقة 63 عبر ركلة حرة مباشرة نفذها لاعب برشلونة وميلان السابق بمهارة فائقة، ولكن كان لمحسن متولي رأيا آخر بعدما أحرز الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، قبل ان يضيف فيفيان مبيدي الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقدم الرجاء مباراة تاريخية وسط تشجيع جنوني من الجماهير المغربية التي احتشدت في ملعب مراكش، ونجح الفريق المغربي في التغلب على الإرهاق الذي ظهر واضحا على لاعبيه، بعدما لعبوا مباراتي الدورين الأول والثاني على عكس الفريق البرازيلي الذي لعب أولى مبارياته في البطولة.

في المقابل لم يظهر مينيرو بالمستوى المتوقع، وظهر جميع لاعبيه بما فيهم رونالدينهو بعيدين تماما عن مستواهم.

ومن المقرر أن يلتقي الرجاء في المباراة النهائية مع بايرن ميونيخ الألماني، السبت المقبل، في حين يلتقي أتليتكو مينيرو مع غوانزو الصيني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم على ملعب مراكش.

