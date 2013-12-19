برشلونة يغري مودريتش "الصغير" بـ 15 مليون يورو!

أكد رئيس نادي دينامو زغرب الكرواتي, زدرافكو ماميتش أن النادي تلقى عرضا مكتوبا من نادي برشلونة الاسباني لضم "جوهرته" الشابة, الكرواتي الين هاليلوفيتش مقابل 15 مليون يورو, وذلك في تصريحات لصحيفة "كرواتيا الأسبوعية".

ويعد هاليلوفيتش أحد أبرز المواهب الكرواتية الحالية, مما جعله محط أنظار كبار الأندية في العالم التي لا تزال تلاحقه حتى الآن وأبرزهم, بايرن ميونخ الألماني, إنتر ميلان الايطالي, توتنهام الانجليزي وريال مدريد الاسباني.

وأشار ماميتش أن النادي الكاتالوني يجد منافسة قوية من توتنهام الانجليزي الذي قدم عرضا بقيمة 13 مليون يورو, بالاضافة إلى بيع 6 لاعبين من توتنهام الى النادي الكرواتي.

ولا يعتبر الفريق اللندني هو الابرز في المنافسة على صاحب الـ 17 ربيعا, إذ أكد ماميتش أن المدير الرياضي للفريق, زوران ماميتش، قد أجرى محادثات مع مسؤولي إنتر ميلان الايطالي وبايرن ميونخ الالماني في الشهور الستة الأخيرة.

وتشبه الصحافة المحلية في كرواتيا هاليلوفيتش بلاعب ريال مدريد ,لوكا مودرتيش, لكون الاول يمتلك قامة قصيرة وسرعة مماثلة لمودريتش, فيما يكمن الاختلاف الوحيد في كون هاليلوفتيش يلعب بالقدم اليسرى.

يذكر أن هاليلوفيتش يعد من أصغر اللاعبين المشاركين في دوري أبطال أوروبا, وذلك عندما شارك في خسارة فريقه امام فريق باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين في الموسم الماضي للبطولة, فيما شارك هاليلوفيتش مع منتخب بلاده في مباريات ودية وهو في سن الـ17 فقط.

