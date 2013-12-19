روبن يتجاهل ريبيري.. ويُرشح رونالدو للكرة الذهبية

تجاهل جناح نادي بايرن ميونيخ الألماني، الدولي الهولندي آريين روبن، زميله بالفريق، الفرنسي فرانك ريبيري، ورجح كفة مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، للفوز بجائزة الكرة الذهبية.



واعترف اللاعب الهولندي بأنّ هداف نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، يستحق عن جدارة التتويج بجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.



وأكّد "روبن" في تصريحات نقلتها صحيفة "إنترناشونال فوتبول" بأنّ جائزة الكرة الذهبية ينبغي أن تكون لصالح لاعب ريال مدريد الإسباني وليس لزميله الفرنسي فرانك ريبيري الذي يفوز بالكرة الذهبية.



وأشاد بطل رباعية الدوري والكأس الألمانيين ودوري الابطال والسوبر الأوروبي بالإمكانات الفنية التي يتمتع بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، واصفاً إياه باللاعب الكبير.



وأشار اللاعب الهولندي إلى أنّ موضوع الجائزة لم يدر في رأسه نهائيًا بالرغم من اختياره مسبقًا، بالقائمة المبدئية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم لعام 2013.



ويُعتبر "رونالدو" أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية التي سيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2013 بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، إلى جانب فرانك ريبيري، واللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، الأرجنتيني ليونيل ميسي.



ويتم اختيار اللاعب الأفضل بالعالم بالدرجة الأولى بناءً على أصوات مدربي وقادة كل منتخبات العالم إضافة إلى العديد من الإعلاميين، بحيث يختار كل من يحق له التصويت ثلاثة لاعبين يمنحهم نقاطاً بشكل تنازلي بحيث يحصل الأول على خمس نقاط والثاني على ثلاث والثالث على نقطة واحدة، ثم تجمع نقاط كل لاعب في النهاية وتذهب الجائزة للحاصل على الرصيد الأعلى.