استحضر لاعب أتليتكو مينيرو البرازيلي, رونالدينهو غاوتشو، البارحة، مستوياته الباهرة مع برشلونة الإسباني موسم 2007/2006, وذلك في مباراة فريقه البرازيلي أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.

بالرغم من مرور 7 أعوام على ذكرى مشاركته مع برشلونة في كأس العالم للأندية, إلا أن نجم السيلساو قدم بعض المهارات "اللافتة", التي أعادت للأذهان مستوياته "الرائعة" ومهاراته "الاستثنائية", التي قدمها رفقة الكتيبة الكاتالونية في البطولة القارية.

ولعل أبرز ما قدمه "روني" بالأمس, هو "تشميسة" رائعة انتزع بها لاعب برشلونة السابق آهات الجماهير الحاضرة في ملعب مراكش الدولي, قبل أن يتبعها بـ"كوبري" في متوسط ميدان الرجاء عصام عراقي, وأكمل رونالدينهو لوحته الفنية بهدف من ضربة حرة مباشرة استقرت في شباك حارس الرجاء العسكري, الذي لم يحرك ساكنا تجاه ركلة "روني".

وعنونت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الاسبانية ما قدمه صاحب الـ33 عاما, بـ"رونالدينهو مازال ينثر سحره".

وعلى الرغم من ابداعات رونالدينهو, إلا أن البرازيلي لم يستطع قيادة فريقه للفوز على الرجاء الذي تميز بأداء رجولي وقتالي, قاده لتحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد, لممثل قارة أميركا الجنوبية.